И нтимният живот на нападателя Никола Пепе и порнодивата Тиана Тръмп е тема, която много вълнува феновете.

30-годишната американка сама разкри това, публикувайки видео, в което заявява: „Всички питат кога ще имаме дете“. Не дава отговор обаче дали нещо подобно влиза в плановете й. Самият Пепе вече е баща на две деца от брака си с Фани Би.

.

Футболистът и звездата от филмите за възрастни Тиана са заедно вече година и половина. Според очевидци се оглеждат за нов общ дом край Валенсия, където той играе. Вече дори били харесали имот за почти 2 милиона евро, който се простира на 3228 квадрата.