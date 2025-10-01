К расивата Алиша Леман продължава да подпалва социалните мрежи. През миналия уикенд красавицата отдели време, за да отиде по женски на Октоберфест. Тя и момичетата се бяха пременили в традиционни баварски одежди. Женската компания се пусна по заведенията, а бирата от халбите бързо свършваше. Лафчето вървеше, а Леман и приятелките й пуснаха доста снимки от преживяването си. "Страхотен уикенд с моите момичета", написа Алиша.
Хубавицата в момента е сама, след като скъса с гаджето си - футболиста Дъглас Луис. Леман премина това лято от Ювентус в друг италиански женски отбор - Комо.