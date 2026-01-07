Н еймар, който е маниак на тема Батман, показа в Инстаграм най-новата играчка от колекцията си скъпи машини. Оперираната наскоро бразилска звезда се похвали, че Батмобилът е сбъдната мечта.

За него 33-годишният футболист е платил 1,3 млн. паунда, въпреки че не е разрешен за движение по пътищата. Общо черните му возила са на стойност 50 млн. паунда. На снимките той е паркирал новата си кола до своя Баткоптер и черния си частен самолет Dassault Falcon 900LX, оценяван на 37 млн. паунда.

Репликата на Батмобила, чието създаване е отнело на екип от 50 души три години, беше прехвърлена в личния гараж на Неймар от Музея на мечтаните коли близо до Сао Пауло. Иначе от 2025-а голмайсторът се фука с „Ролс-Ройс Гоуст“ за 300 000 паунда, а притежава още „Бентли Континентал“, „Астън Мартин“, „Ламборгини“, „Мерцедес Wagon“, „Мазерати“ и др. Най-много пари Неймар изкарваше в саудитския Ал-Хилал, където прибирал смайващите 2,5 млн. паунда на седмица по време на катастрофален период от година и половина, в който изигра едва 7 мача.