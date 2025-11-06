А лиша Леман и Дъглас Луис вече не са двойка, не играят и заедно в Англия, но си имат достойни заместници.

По стъпките им вървят Келси-Роуз Боуърс и Маркос Сенеси. Двамата са играчи на Борнемут. 21-годишната англичанка е защитник и този сезон има 1 гол в 9 мача. Любимият й играе на същия пост, но е на 28.

Двамата са заедно от началото на 2024-та, запознали се, докато снимат реклама за новия екип на отбора.

Миналия сезон Келси-Роуз имаше основен принос за изкачването на Борнемут в Трета лига. „Гордея се с теб. Обичам те“, обяви аржентинецът под снимка на любимата си.

Макар да е харесвана от феновете, русокосата хубавица има едва 155 000 последователи в Инстаграм и изобщо не може да се сравнява с най-известната в женския футбол – швейцарката Алиша Леман, която се радва на 16,2 милиона, повече дори от сънародника си Роджър Федерер. В продължение на няколко години тя имаше връзка с бразилеца Дъглас Луис. Двамата играеха заедно в Астън Вила, а след това и в Ювентус, но наскоро се разделиха.