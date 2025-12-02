Д анило Луис бе големият герой за Фламенго при победата с 1:0 над Палмейрас във финала за Копа Либертадорес. Бившият защитник на Реал (М) се разписа с глава в 67-а минута и подпечата рекордния за бразилски клуб четвърти трофей в престижния турнир.

Оказа се, че Данило преживява не само отличен период в кариерата, но се радва и на нови емоции в личен план. Според медиите в родината му той отново е намерил любовта в лицето на модела Исабела Родригес. Това се случва съвсем скоро, след като сложи край на 17-годишния си брак с Кларис Селес, с която имат две деца.

През втората половина на август стана ясно, че Данило и жена му са се раздели без излишен шум. Новината определено изненада феновете, тъй като семейството водеше хармоничен живот без скандали. Всъщност Кларис е и първата любов на бъдещата футболна звезда, който се запознава с нея, когато е едва 12-годишен. Малко преди да сложат край на съвместния си живот съпругата пътува до САЩ с децата, за да подкрепят Данило и Фламенго на световното клубно първенство.

Сега сърцето на бранителя бие ускорено за Исабела, с която поддържа дискретна връзка. Уточнява се, че красавицата е родена в Леополдина, но от години живее в Жуиз де Фора. Мястото е на 45 минути от Бикас, откъдето е родом Данило. Там се намира и фермата му. За да не се набиват много на очи, играчът не следва профила в социалните мрежи на новата си муза. Той обаче е един от последователите на най-добрата й приятелка, с която тя ходи на мачове на Фламенго. 29-годишната Исабела е изключително интересна личност. През 2016 г. е избрана за Мис Леополдина и следващата година се състезава за Мис Свят Минас Жейрас. Но не печели. После завършва право и е била стажант в Службата на главния прокурор на Националната хазна и има следдипломна степен по наказателен кодекс. Освен че се изявява като модел и адвокат, Кларис притежава и марка за фитнес облекла. Освен това води активен спортен живот, като играе хандбал, плажен тенис и се занимава с йога и пилатес.