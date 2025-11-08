Жената на Бастони и 3-годишната им дъщеричка Адзура не били вкъщи.

А лесандро Бастони e поредният футболист, станал жертва на нагли апаши. Според информацията домът на защитника в Кастели Калепио е бил обран от петима маскирани лица.

По-същото време в къщата не е имало никого. Бандитите са успели да деактивират алармата и да задигнат дизайнерски чанти и скъпи часовници. Кастели Калепио е родното място на съпругата на Бастони – Камила Брешиани.

Модерната им вила разполага с басейн, фитнес зала и други екстри. Разследването на случая е поверено на карабинерите от Грумело дел Монте и оперативният отдел на близкия град Бергамо. Бастони е европейски шампион с Италия от 2020 г. Преди Интер игра за Аталанта и Парма. С дългогодишната си приятелка Камила Брешиани вдигнаха сватба през 2023 г. Имат дъщеричка, която кръстиха Адзура.