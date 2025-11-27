Н ещастието никога не идва само и в това се увери Джейми Варди.

Нападателят първо трябваше да преглътне домакинската загуба на неговия Кремонезе с 1:3 от Рома. След това и факта, че луксозната вила, която обитава със съпругата си Ребека, е обрана по време на мача. Най-малко трима души са проникнали в имота, разположен край живописното езеро Гарда, популярно място за почивка. Апашите проникнали в дома през прозорец и в отсъствието на семейство Варди се заели да плячкосват. Откраднати са скъпи часовници, бижута и пари в брой, които по първоначална оценка са на стойност 100 000 евро. Карабинерите в Сало са се заели веднага със случая. Според разследващите бандитите са следили графика на 38-годишния нападател, съпругата му и децата и са знаели, че къщата ще бъде без надзор.

Варди премина в Кремонезе през лятото, след като си извоюва статута на легенда в Лестър. Той носи екипа на „лисиците“ в продължение на 13 години, като имаше основен принос за спечелването през сезон 2015-2016 на титлата, първата и единствена към момента в историята на клуба.

В идентична злощастна ситуация попадна и друг нападател от Серия А – андреа пи. Докато бе на терена, престъпници нахлуха в дома му, въпреки че в него бяха двете му деца и бавачката. За наглото посегателство съобщи партньорката на играча Даша Лапушка.

„Крадците са нахлули, докато гледах мача на гаджето си. Децата ми бяха вътре с бавачката си. Слава Богу, малките бяха долу и са добре, а това е всичко, което има значение. Материалните неща могат да се откупят, но душевното спокойствие не може. Онези, които вредят, само сеят зло и рано или късно животът ще си вземе своето. Надявам се хората, които са го направили, да бъдат разпознати и спрени скоро. За съжаление в Италия през последните години нещо се обърка: твърде много кражби, твърде много насилие, твърде много фемициди. Може би с по-подходящи наказания мнозина биха се замислили два пъти, преди да действат“, написа Лапушка, която е беларуска художничка и модел.