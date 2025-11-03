Л егендата на българския футбол Христо Стоичков претърпя операция на рамото. Носителят на „Златната топка“ съобщи това в социалните мрежи и благодари на медицинския екип, извършил манипулацията. Камата сподели в социалните мрежи снимка заедно с лекарите Кугат и Ескудеро, като изрази признателността си за грижата и успешната интервенция.

Ето какво написа Стоичков:

Искам да изкажа искрената си благодарност към д-р Рамон Кугат и д-р Ескудеро, специалистите, на които доверяват здравето си мнозина световноизвестни спортисти. Благодаря ви за изключителния професионализъм, грижата и вниманието при операцията на рамото ми.

Благодаря и на целия екип за топлото отношение, истински шампиони в това, което правят.

