З агубихме млад талантлив спортист само на 18 години.
Битката с рака бе неравностойна и Михаил Танев отлетя при звездите във вторник.
Тъжната новина съобщиха приятелите и колегите му от клуба " Боксова академия Боби Бояджиев":
"Рано, тази сутрин, нашият състезател и приятел Михаил Танев, загуби най-важната битка в своя 18 годишен живот-битката с рака!
Почивай в мир БОЕЦ, нека бъде мир на душата ти!
Ние, твоите треньори и приятели няма да те забравим!
СКБ"БОКСОВА АКАДЕМИЯ БОБИ БОЯДЖИЕВ" изказва най-искрени съболезнования на семейството и близките на Мишо!
СКЪРБИМ [🖤] [🖤] [🖤]"
Екипът на "Телеграф бг" се присъединява към съболезнованията. Светъл да е пътят му в небесата!