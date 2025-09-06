Л юбовният живот на световния №1 в тениса Яник Синер е тема, която силно вълнува клюкарите. Мачовете му в САЩ и по-специално тези на US Open също дават поводи.

Този път мълвата забърка италианеца с местната красавица Брукс Нейдър. Всичко тръгна от радиопредаване, в което моделката с 1,7 милиона последователи в Инстаграм гостува заедно с трите си сестри. Разговорът се насочи към личния живот и тогава едно от момичетата – Грейс Ан, разкри, че нейната известна сестра получава много съобщения от спортисти. Въпреки протестите на останалите тя продължи: „Много са и от различни спортове, може да ги видите на игрището и корта. Но не и от НБА.“ Попитана дали има предвид тениса, тя заяви: „Ще кажа само, че името се римува с winner (уинър, на английски – победител – б.р.)“.

Brooks Nader grilled on Jannik Sinner dating links after her sister let slip a secret about her DMs https://t.co/rA3d1JtsYk — Daily Mail Sport (@MailSport) September 4, 2025

При тези волно или неволно изпуснати думи Брукс изруга под нос, но това не остана скрито. „Ще те ударя, когато си приберем“, обърна се тя към клюкарката Грейс Ан, докато друга от сестрите – Мери Холанд, смотолеви, че няма да коментира дали става въпрос за Синер.

28-годишната хубавица в момента е необвързана, след като през април се раздели с танцьора и хореограф Глеб Санченко, с когото имаше 8-месечна връзка. Зад гърба си тя има и един брак, който приключи тази година.

Въпросите за Синер не спряха с края на радиопредаването. Темата подхвана и популярен американския водещ във вечерното си токшоу. Той попита Брукс дали присъствието й на трибуните на US Open има нещо общо със Синер.

„Поинтересувайте се кой мач гледахме. Мисля, че той не играеше в него. Близо сте, горещо е“, отговори загадъчно Брук и така хем отрече, хем не клюката за Яник, който през изминалата нощ изигра полуфинал срещу Феликс Оже-Алиасим. Медиите в страната уточниха, че хубавицата наистина не е гледала мач на Синер, а на Алкарас.

В САЩ самият Синер засили спекулациите за любовна афера с датската моделка Лайла Хасанович, след като бдителни фенове забелязаха, че снимка на красавицата краси телефона му.