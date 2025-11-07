П илотът от Формула 1 Франко Колапинто май е завъртял главата на певицата Мeри Деал.

Според някои клюкарски издания пилотът на Алпин и изпълнителката били изловени заедно във ВИП зоната на боулинг в Мексико, където в края на октомври се състоя поредният старт от този сезон. В него 24-годишният аржентинец завърши на 16-о място, в общото класиране той е на предпоследното 19-о.

„Останаха заедно през цялата нощ“, твърдят очевидци. Те докладват също така, че има запис, който е запечатал целувка между пилота и родената в Монтевидео (Уругвай) певица, която е с 2 години по-голяма от него.

Това не е първата пикантна история около Колапинто. През миналата есен той стана част от любовен триъгълник, след като приятелката му Естел Огилви го остави и отиде в прегръдките на друг пилот - Оливър Беърман, а после пак се върна при него.