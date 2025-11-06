А лександър Овечкин бе облян с бира от съотборниците си във Вашингтон Кепитълс, след като отбеляза гол №900 в кариерата си в НХЛ, а тимът му смаза 6:1 Сейнт Луис Блус. Така столичани се изкачиха на втората уайлдкард позиция в Източната конференция със седем победи и 15 точки. Заместник шефът на лигата коментира така постижението на капитана Овечкин: „Оше едно огромно постижение на най-великия голеадор, живял на света“.

40-годишният Алекс достигна до границата от 900 попадения с рядко виждано попадение в хокея. Удар на Чикрин бе отразен и се отби в мантинелата, след което шайбата попадна на стика на руснака. Без да се бави, той стреля с бекхенд с гръб към вратата и улови Джордан Бинингтън извън позиция, за да вкара за 2:0 в началото на втората третина. Овечкин вече има 6 гола повече от легендата Уейн Грецки, чийто рекорд подобри през април.

Първите, които посрещнаха Алекс извън пързалката, бяха ослепителната му съпруга Настася и синовете им Иля и Сергей, съответно на 5 и 7 г.