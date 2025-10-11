П риятелката на Карлос Насар - Александра Костадинова, се обясни в любов с емоционален пост в социалните мрежи. Волейболистката призна публично, че е лудо влюбена в златното момче на България с думите: "Обичам те, шампионе мой… Ти си моят свят!". Алекс изгледа на живо от залата в норвежкия град Фьорде шампионското представяне на своя любим и бе сред първите, които го целунаха.

Ето какво написа Александра:

"Любов моя, Нямам думи, с които да опиша това, което чувствам. И може би няма нужда, защото има моменти, в които сърцето говори по-силно от всичко. Днес е един от онези моменти, в които душата ми просто трепери -от гордост, от щастие, от любов.

Да те видя като световен шампион е неописуемо. Тази победа не е просто резултат — тя е символ на всичко, което си. На силата ти, на волята ти, на онази искра, която никога не угасва, дори когато пътят става труден. Ти си вдъхновение, не само за мен, а за всеки, който вярва, че мечтите се сбъдват, когато не спираш да вярваш в себе си. Гледам те и виждам не просто шампиона, а човека — упорития, истинския, непоклатимия и единствения.

Толкова съм горда с теб, любов. Гордост, която не може да се побере в думи. Тази победа е толкова голяма ,защото е извоювана и напълно заслужена. Заслужаваш го. Заслужаваш да държиш и да не пускаш световните рекорди, както го доказа днес по безапелационен начин. Благодаря ти, че споделяш света си с мен Обичам те шампионе мой, повече отколкото думите могат да поберат! Ти си моят свят!️"

