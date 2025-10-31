П олският национал Никола Залевски изживява трудни времена напоследък.

След като се възстанови от контузия, халфът се бори да си върне титулярното място в Аталанта. При равенството 1:1 в последния мач на „бергамаските“ дори не се появи на терена. В допълнение към грижите около професионалното бъдеще дойдоха и такива в личен план. Името на Залевски бе забъркано в неприятен интимен скандал. Според медиите в Италия играчът има афера с инфлуенсърката Емили Палини, доскорошно гадже на добрия му приятел – рапъра Лудвиг. Около историята се вдигна шум, след като в нощните часове фенове опънаха огромен транспарант пред Колизеума в столицата.

„Вече знаехме, че си шпионин. Залевски, да предадеш приятел се нарича позор“, гласеше посланието към футболиста.

Първата част от написаното касае края на престоя на Залевски в Рома. Халфът прекара 17 години при „вълците“, издигайки се от академията на клуба до първия отбор. През есента на 2024 г. бе обвинен от някои медии, че е „къртица“ и издава информация от кухнята на отбора на журналисти. Агентът на играча Джовани Феро категорично отрече подобни твърдения. В крайна сметка репутацията на Залевски бе опетнена. Той премина под наем в Интер, а през лятото подписа с Аталанта.

Втората част на посланието на банера се отнася за любовния триъгълник, в който полякът попадна. Емили Палини се раздели по-рано с римския рапър и продуцент Лудвиг, чието истинско име е Лудовико Франкити.

„Той рядко ми правеше комплименти, бяхме твърде различни в любовния си живот“, обясни мотивите си за разлъката красавицата.

Неприятният момент в случая е, че Залевски и Лудвиг минавали за най-добри приятели. Естествено италианският изпълнител приел случилото се като голямо предателство. Той веднага изтрил Емили и футболиста от профилите си в социалните мрежи. Бившият му вече авер Залевски сторил същото с него.

Залевски попадна в заглавията на медиите по идентичен начин и в навечерието на европейското през 2024 г. Тогава се появиха слухове за романс с Ванеса Роевска, партньорка на инфлуенсъра Камил Шимчак. По това време халфът имаше връзка с Никол Лузарди, дъщеря на бившия футболист на Лацио – Лука Лузарди. Малко след това двойката се раздели. Възможно е и тези обвинения за изневяра да са засегнати в посланието от банера пред Колизеума, пишат полски издания.