В турнира за Купата на Англия редовно се случват странни неща. По-често на терена, но и извън него. На мача от първия кръг между Бъртън Албиън и Сейнт Олбанс Сити не самата игра, а талисманът на гостуващия отбор осигури най-доброто забавление. Косматият герой, известен като "Сами", очевидно беше прекалил с напитките. Той се олюляваше по протежение на страничната линия, губеше равновесие повече от веднъж и в крайна сметка се претърколи зрелищно през рекламните пана.
Докато феновете възторжено подкрепяха "Сами" със скандирания и песни, отговорните стюарди не бяха толкова развеселени. Те бързо се намесиха и изпратиха талисмана преждевременно "под душовете". "Сами" е кръстоска между лъв и дете.
