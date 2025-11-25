П сихоложката Емили Тошколари направи вратаря на Каляри Елия Каприле най-щастливия човек на света.

Красавицата роди син Едоардо в петък, ден преди мача от Серия А срещу Дженоа (3:3). Момченцето е първото дете за влюбените, които са заедно от пролетта на 2022-а.

„Най-голямата ни радост“, похвалиха се мама и татко, който през ноември получи първа повиквателна за националния отбор на Италия.

Селекционерът Дженаро Гатузо включи 24-годишния вратар в групата за мачовете от световните квалификации срещу Молдова (2:0) и Норвегия (1:4). На сбора Каприле шеговито подхвърли, че се надява бебето да изчака и да се появи на бял свят след края на ангажимента му. Сподели също, че ще използва лагера, за да получи ценни съвети за бащинството от по-опитните в отбора.

Желанието на играча се сбъдна и така той успя да бъде до любимата си жена.