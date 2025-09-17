Е дно от най-обичаните спортни семейства в Сърбия сложи край на любовта си.

След 13 години заедно, 9 от които в брак, бившият национал по водна топка Данило Икодинович и волейболистката Мая Огненович поеха по различни пътища. Тя замина сама за Италия, където играе в Салвино де Бене, а той остана в родината си.

Razvode se Dača Ikodinović i Maja Ognjenović: Otkriveno šta se dešavalo tokom leta https://t.co/jXXNd7PuD6 — nova.rs (@novarsonline) September 16, 2025

48-годишният Данило е световен и европейски шампион със Сърбия, със същите отличия може да се похвали и Мая. Преди да се хване с нея, пенсиониралият се ватерполист имаше два брака, от които има две вече пораснали дъщери. Вторият беше с известната певица Наташа Беквалац, чийто баща Драголюб Беквалац навремето беше треньор на футболния Литекс. Волейболистката пък мина през връзка с бившия национал по баскетбол Милош Теодосич.