Д атският национал Конрад Хардер, който премина от Спортинг Лисабон в РБ Лайпциг, опитва да уреди на приятелката си трансфер в Германия.

„Биковете“ платиха 24 млн. евро за 20-годишния нападател през лятото, но явно сделката е изненадала гаджето му Ема Йенсен, която също се занимава с футбол. Блондинката тъкмо бе преминала в португалския втородивизионен Амора с идеята да е по-близо до любимия си. Явно обаче бързо е разтрогнала контракта си след мултимилионния трансфер на Хардер.

„Договорът на Ема изтече и се премести в Лайпциг с мен. Надяваме се, че можем да намерим нещо за нея тук“, обяви Хардер при представянето си в РБ Лайпциг.

Датчанката ще премине проби в женския отбор до 20 г. на саксонци, като явно това е само формалност. В Германия смятат, че от РБ Лайпциг са се съгласили да вземат и Йенсен още с привличането на нейния приятел.