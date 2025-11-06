През няколко години Кристиано Роналдо дава ексклузивно интервю за известния тв водещ Пиърс Морган. Сега двамата седнаха в дома на звездата в Рияд, a Роналдо заяви, че това е най-личното интервю, което е давал.

Новината, че скоро е станал милиардер

Не е вярно. Станах милиардер преди години. Аз не следя това, но хората около мен, които ми помагат, вършат добра работа във всички направления. Относно финансите, имам човек, с когото говоря всеки ден – не за това, че съм милиардер, а за структура, инвестиции и възможностите, които могат да контролирам – защото това е моят живот, моите пари.

Моментът, в който осъзнал, че е милиардер

Знаех, че ще се случи, така че бях подготвен. Беше въпрос на време. Бях невероятно щастлив, все едно спечелих „Златната топка“. Поставяш си цели, всеки си ги поставя: да построиш къща, да имаш кола. Моя цел беше да стигна това число. Но не съм обсебен от парите. Те могат да помогнат по много начини. Но когато стигнеш определено ниво, парите вече нямат значение. Все пак винаги е добре да имаш повече, защото ние сме хора. Никога не сме доволни от това, което имаме. Научих с времето, че парите са важни, но други неща са по-важи. Но за въпроса: бях много щастлив, защото това беше една от най-важните ми цели. Заедно с футболните трофеи – Шампионската лига, „Златната топка“ и всички останали.

Фактът, че малко спортисти са милиардери

Не съм изненадан, защото ако погледнете историята на футбола, цифрите не лъжат. Винаги казвам и ще продължавам да го казвам. Ако погледнете рекордите във футбола, Кристиано винаги е на върха в списъка. Така че това е още един рекорд.

Най-скъпата покупка в живота

Самолет. Имам собствен самолет, откакто съм на 31, но го смених преди година. Така че беше малко скъпо. Моделът е „Глобал Експерес“

Цялото интервю четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX