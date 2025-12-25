К ристиано Роналдо взриви социалните мрежи със снимка от сауната, която натрупа близо 20 милиона харесвания.

За португалската мегазвезда времето сякаш е спряло и на 40 г. той изглежда като 28-годишен, твърдят специалисти, гледайки изваяната му физика. Тя се дължи на зверски режим, като в сауната и ледените бани Роналдо влиза в 2 сутринта, за да увеличи максимално възстановяването си.

Последното измерване на телесните мазнини на нападателя показа 7%, докато звездите от Висшата лига поддържат между 8 и 12%. Извън терена той набляга на пилатес, плуване и 5 фитнес сесии седмично, където залага на 25-30 минути кардио с високоинтензивни спринтове и тренировки с тежести. Общо прекарва 3-4 часа на ден в залата.

Кристиано предпочита 6 мини хранения, които винаги включват авокадо, прясна риба и богати на протеини храни с ниско съдържание на мазнини като пилешко месо. Той също така се наслаждава на салата, пълнозърнести храни като киноа и пресни плодове.

Любимото му ястие съчетава бъркани яйца, пържени картофи и треска. Сладките напитки са забранени. Нападателят на Ал Насър спи 7 часа и половина и го прави по необичаен начин - прави пет дремки по 90 минути вместо една дълга. Предполагаемите ползи от този полифазен сън са повишена производителност, бдителност и способност за учене и запомняне на нова информация.