К ристиано Роналдо е на път да дебютира в киното. И то не в кой да е филм, а в култовата поредица „Бързи и яростни“.

За това намекна лично актьорът и продуцент Вин Дизел. 58-годишният американец публикува своя снимка с португалеца и написа: „Всички ме питат ще се включи ли в митологията. Ще ви кажа, че той е истински. Написахме роля за него“.

Първият филм от поредицата излезе преди 24 години – през 2001-ва, а последният – “Бързи и яростни 10“, беше през 2023-та. Всички се радват на огромна популярност, а новината за евентуалното участие на Роналдо хвърли фенове в екстаз.

От The Hollywood Reporter се свързаха с представители на Вин Дизел и Кристиано Роналдо, но те така и не се ангажираха с коментар. Самият нападател сега се е фокусирал изцяло върху представянето си в Ал Насър и световното първенство през лятото на 2025, което ще е шесто за него.