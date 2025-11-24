К ристиано Роналдо и Джорджина Родригес ще вдигнат сватба на остров Мадейра, където е роден футболистът.

Тържеството трябва да е след края на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото на 2026 г. Самият Роналдо пък не спира да удивлява. Той вкара страхотен гол със задна ножица при победата 4:1 на Ал Насър над Ал Хабеей в първенството на Саудитска Арабия.

Попадението е под №954 в кариерата на португалеца, като голямата му е цел е да стигне кота 1000. Ал Насър продължава да лидер след 9-ия кръг на първенството с пълен актив от 27 точки. Тимът, в който играят още звезди като Садио Мане и Жоао Феликс, има преднина от 5 точки пред втория Ал Хилал.