П ортугалското списание TV Guia разбуни духовете в страната с информация за вдовицата на Диого Жота и най-добрия му приятел.

На корицата се мъдри заглавие: „Рубен Невеш и Руте: заедно след смъртта. Как вдовицата на Диого Жота се опира на най-добрия му приятел“. Текстът е придружен от снимка, на която двамата сякаш се приготвят за целувка.

Националът Невеш е от хората, които оказват най-голяма подкрепа на семейството на Жота. Халфът на Ливърпул загина в катастрофа в началото на юли заедно с брат си Андре Силва. Той носи ковчега на погребението.

O Grupo Media Livre é um verdadeiro desastre jornalístico e um insulto à ética.



O que estão a fazer com a Rute e com o Rúben Neves é uma falta total de respeito pela família de ambos. Cortam frames, escolhem imagens fora de contexto para fazer parecer outras coisas… que… pic.twitter.com/DsaAuTVOig — McQueeИ Infos 🚗 (@McQueenInfos) September 10, 2025

Публикацията разгневи 28-годишния играч на Ал Хилал.

„Човекът, който е сложил тази снимка на корицата на списанието, не заслужава да бъде щастлив. Аз и съпругата ми Дебора сме заедно повече от 11 години, щастливи сме и имаме семейство, с което се гордея. Направихме всичко възможно, за да помогнем на Рут и семейството й по най-добрия възможен начин“, написа играчът.