Б ългарската звезда в кеча Мирослав Барняшев, известен като "Русев" от Световната федерация в този спорт (WWE), се класира за втория кръг от турнира, от който ще се определи последния опонент на легендата в развлекателния спорт Джон Сина. Миро разби бившия световен шампион Деймиън Прийст на събитието "Monday Night Raw", което се проведе в зала "TD Garden" в Бостън, Масачузетс, САЩ, през изминалата нощ.

На пловдивчанина му трябваха точно 8 минути и 52 секунди, за да стигне до краен успех в срещата. Така Миро влезе в "Топ 8" в състезанието. Припомняме, че носителят на рекордни световни титли в кеча Джон Сина обяви, че ще се оттегли от развлекателния спорт на събитието "Sunday Night's Main Event". Мегашоуто ще се проведе на 13-и декември във Вашингтон, където започна кариерата на великия кечист.

По тази причина бе създаден турнир, в който участват 16 кечисти. Един от тях е именно родният кечист, който има една от най-големите вражди в развлекателния спорт със Сина, а черешката на тортата бе сблъсъкът им на Кечмания 31, провел се на 29-и март 2015-а година. Тогава Сина спира уникална серия от защити на титлата на Америка на Русев в битката за пояса.

"Идвам за теб, Джон. Това е за теб, Джон. Ти и глупавия ти САЩ. Аз съм по-силен и по-бърз от теб, Джон и идвам за теб, защото мога да те видя", заяви Русев малко след дуела с Прийст, визирайки именно евентуален двубой със Сина.

