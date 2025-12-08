С амо преди дни Фламенго подпечата титлата и завърши по великолепен начин една изключително емоционална година.

Преди това грандът от Рио де Жанейро спечели и рекордната за бразилски отбор четвърта Копа Либертадорес, най-престижния клубен трофей в Южна Америка. За крилото Гонсало Плата успехите на терена вървят паралелно и с промени в личен план. Покрай празненствата стана ясно, че нова муза вдъхновява национала на Еквадор. Това е красивата гримьорка Габи Сколмайстер.

Габи бе забелязана на „Маракана“ с фланелка на Фламенго, за която по-късно стана ясно, че е с името на Плата, изписано на гърба. От стадиона двамата заминаха на парти, организирано от играча в Алто да Бола Виста. Купонът продължи до зори, съобщават медиите в страната. Сколмайстер е родена в Рио Гранде до Сул, но живее в Рио де Жанейро. Освен че е отлична гримьорка, тя се изявява като инфлуенсър и модел. Не е ясно как са се запознали с Плата, нито пък колко ще издържи връзката им.

Преди Габи еквадорецът се срещаше с Майара Брага Порто, която е участничка в много конкурси, сред които и „Мис Чар 2025“. Двамата бяха заедно от миналата година, но връзката им приключи през август. Преди това обаче тя придружи Гонсало в САЩ, за да го подкрепи на Световното клубно първенство на ФИФА между юни и август. Майара Порто е много популярен модел с над 300 хил. последователи в Инстаграм.

Тя започва пътя си в модната индустрия на 10-годишна възраст, когато е открита от Дилсън Щайн, един от най-добрите скаути в Бразилия. По-късно получава подкрепа от бащата на Жизел Бюндхен, което ѝ помага да се изстреля на подиума и проправя пътя към успеха. Освен модата и актьорството Майара е дълбоко ангажирана и със социални каузи. От 2017 г. тя работи с проекта, който подкрепя над 200 деца в неравностойно положение в Жардим Грамачо. В знак на признание за нейния принос през 2023 г. тя беше удостоена с Медал на честта от Асоциацията на международните мироопазващи сили на ООН.

Гонсало Плата носи екипа на Фламенго от миналата година. Преди това е играл в Спортинг (Лисабон), Валядолид и Ал Сад (Катар). За Еквадор има 47 мача и 8 гола.