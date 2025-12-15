С луховете за романс между Емили Палини и полския национал Никола Залевски се оказаха напълно верни.

Красивата инфлуенсърка вече не крие любовта си и публикува снимка в историята си в Инстаграм, на която играят настолни игри с халфа. Тя не пропусна и да отбележи профила му. За връзка между двамата се заговори в края на октомври. Тогава пред Колизеума бе опънат транспарант с послание към играча.

„Вече знаехме, че си шпионин. Залевски, да предадеш приятел се нарича позор“, гласеше надписът.

Първата част визираше края на престоя на Залевски в Рома, когато бе обвинен, че издава информация от кухнята на отбора. Въпреки че отрече, полякът бе принуден да напусне, след като изкара 17 години при „вълците“.

Премина в Интер, а после и в Аталанта. Втората част на посланието обаче се отнася за аферата на Никола с Емили Палини, която бе гадже на римския рапър и продуцент Лудвиг, който бе добър приятел на футболиста. Преди инфлуенсърката Залевски ходеше с Никол Лузарди, дъщеря на бившия играч на Лацио Лука Лузарди.