Ф утболът властва в семейството на Рияд Марез.

Инес, сестрата на бившия играч на Лестър и Манчестър Сити, от около година върти любов с Еманюел Еменга от Страсбург. Връзката на едрогърдата дама и 22-годишния играч, който тази есен записа дебют за националния отбор на Нидерландия, излезе наяве едва сега. Клюката гласи, че двамата се запознали по време на ваканция в Марбея, Испания, през октомври 2024 г.

Иначе Инес е много близка с брат си Рияд и съпругата му Тейлър Уорд, която през ноември дари любимия си с момче Хайри. Двамата имат и една обща дъщеря Мила, на 3 г. Атакуващият футболист има още две момичета от предишна връзка и те често са при него в Саудитска Арабия, където той играе в местния Ал Ахли от лятото на 2023 г. Освен въпросната Инес

националът на Аржентина има още една сестра и брат, който също играе футбол, макар и с не такъв успех.