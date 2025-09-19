С имеон Николов жъне популярност не само на волейболния терен, но и в социалните мрежи. Въпреки че е само на 18 години, талантливият разпределител на националния отбор се радва на 368 000 последователи в Инстаграм.

Значително по-малко хора следват 21-годишния брат на Мони – Александър, който бе най-резултатен в първите три мача на България на световното във Филипините. Още преди началото на шампионата синовете на бившия капитан Владимир Николов предизвикват огромен интерес у феновете и непрекъснато са търсени за интервюта от международни сайтове.

47-годишният Владо също е доста активен във Фейсбук, където наскоро се похвали, че е натрупал 65 000 последователи. В Инстаграм той публикува своя снимка със съпругата си Мая и четирите им деца преди години (сега по-малките Филип и Дария са съответно на 10 и 8 г.), като попита: „Кой мислите, че е най-висок сега?”. Запознатите със семейството, веднага отговориха, че това е 208-сантиметровият Симеон, а Алекс е 207 см. Освен от 200-сантиметровия си баща, двамата са наследили волейболните гени и от майка си, която също е била състезателка.

Относно изявите си на световното Мони бе самокритичен пред volleyweek.bg: „Трябва да си подобря вдигането. Това е най-важното. Очаквам повече и знам, че мога повече“.

В понеделник на братя Николови и останалите момчета на Джанлоренцо Бленджини предстои сблъсък с Португалия, а победителят от този 1/4-финал очаква спечелилия между САЩ и Словения. За втори път в историята си групите прескочи и Тунис, воден от Камило Плачи - 69-годишният италианец изведе отбора си до 3:0 над Египет в африканското дерби на Мондиала, а следващият му съперник е Чехия.

„Гледах мачовете на България, защото шест години бях селекционер на националния тим и две години треньор на Хебър Пазарджик – коментира Плачи. - Чувствам се наполовина българин! Много обичам България! Това е млад състав, най-младият на световното, с много индивидуални качества. Добре е воден от Кико Бленджини и целия му щаб. Виждам, че този отбор има потенциал да върви напред и да постигне значими резултати“.

Още в този ранен етап на първенството приключиха участие фаворитите Франция и Бразилия. Аржентина изхвърли с 3:2 французите, които са олимпийски шампиони от Токио 2020 и Париж 2024, а на 1/8-финал среща Италия, елиминирала Украйна. Бразилците пък загубиха с 0:3 от лидера в подреждането Сърбия, който на 23 септември среща Иран.