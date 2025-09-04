С ветовният №1 в тениса Яник Синер спечелил сърцето на новото си гадже Лайла Хасанович по необичаен начин.
Двамата споделят обща тръпка, а именно: любов към сладоледа. Това разкриват пред „Кориере дело спорт“ Роберто и Николета, собственици на магазин за джелато в Монте Карло. „Нашият магазин е в сградата, в която те живеят. Много харесвам Лайла, тя е мила също като Яник. Красива е, непринудена. Синер знае много за сладоледа, винаги опитва, преди да купи, но в крайна сметка избира едно и също – шамфъстък и черна череша“, разказва Николета.
За връзката на Синер и Лайла Хасанович се заговори през май, малко след като датската моделка скъса с Мик Шумахер. Сега италианецът зарадва своето момиче с победа 6:1, 6:4, 6:2 над Лоренцо Музети (Ит), която го класира за полуфиналите на US Open. В тях той ще се изправи срещу Феликс Оже-Алиасим, който освен за мач се спряга и за сватба. Две седмици след финала канадецът ще вземе за съпруга Нина Гаиби, с която са заедно от 2019-а. Младата дама е състезател по конен спорт. „Предстои ми последна проба за костюм, всичко останало е готово“, каза Феликс.