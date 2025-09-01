Т ази година наистина бе наситена откъм емоции за Щефани Фениер.

На световното в Залбах през февруари австрийската алпийка спечели злато на Супер Г и бронз заедно с Катарина Трупе в отборната комбинация.

В началото на август пък обяви край на кариерата си само на 31 г. Сега Щефани отново успя да поднесе изненадата. Тиролката съобщи, че с любимия си Кристиан Валдер очакват първа рожба.

„Пазехме малка тайна. Любовта ни расте по най-вълшебен начин“, написа Фениер и показа снимка от видеозона.

Поздравленията от колеги не закъсняха, като една от първите бе олимпийската шампионка от Пекин 2022 г. Корин Сутер. Кристиан Валдер, който също е скиор, но без успехите на Фениер, поиска ръката й в началото на годината след супергигантския слалом в Кортина д'Ампецо.