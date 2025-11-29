Н евероятната година за Щефани Фениер, която през февруари стана световната шампионка на Супер Г в Заалбах, продължава. Въпреки че е в напреднала бременност с първата си рожба, скиорката получи наградите за Спортистка №1 на Австрия и за Тиролка на годината, след като от първенството на планетата донесе и бронз заедно с Катарина Трупе в отборната комбинация.

Всъщност тя има пълен комплект медали от световни, тъй като грабна и сребро на спускане в Санкт Мориц 2017.

През август Щефани изненадващо сложи край на кариерата си само на 31 г. след 13 сезона за Световната купа и 3 победи, а после се оказа, че ще става майка. На 3 септември с бъдещия татко Кристиан Валдер вдигнаха сватба.

В Инстаграм Фениер се оплака, че в момента се бори и с хидронефроза - разширение на бъбреците, причинено от затруднен отток на урината, което се среща при бременни жени.