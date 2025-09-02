В инисиус Жуниор започна добре сезона и през уикенда вкара при победата на Реал Мадрид с 2:1 над Майорка.

Извън терена бразилецът също не скучае и подхрани слуховете за нов романс. По информация на медиите в страната му звездата на "белия балет" е засечен на вечеря в Мадрид с телевизионната звезда, инфлуенсър и майка на три деца Вирджиния Фонсека. Твърди се, че на другата сутрин тя дори получила букет, изпратен от Винисиус. Това още повече засили спекулациите за евентуална връзка. От комуникационния екип на красавицата заявиха, че „не коментират личния или сексуалния й живот“. И добавиха, че пътува в Европа с приятели. Засега няма реакция от представители на футболния ас.

Новината за срещата между двамата бързо стана хит в социалните мрежи. Със своите 52,5 млн. последователи Вирджиния е популярна почти колкото самия Винисиус, който е с 53,7 млн. Красавицата е родена в САЩ, но още като малка семейството й се мести в Бразилия, откъдето е майка й. После живеят и в родината на баща й Португалия. Започва да снима първите си клипове още на 16-годишна възраст и бързо набира известност. Феновете й се увеличават, след като започва връзка с култовия ютубър Виктор Резенде. През 2020 г. вече има нов любим до себе си – певецът Зе Фелипе. Двамата се женят следващата година и имат три деца – Мария Алис, Мария Флор и Хосе Леонардо. Миналия май звездната двойка сложи край на брака си. Както и при Вирджиния спекулации около личния живот има и за Зе Фелипе, който е спряган за афера с колежката си Ана Кастела.

Не е ясно как ще се развият и какви точно са отношенията между Вирджиния и Винисиус. Нападателят на Реал Мадрид обаче е свързван постоянно с различни жени. Само тази година той бе спряган за интимни отношения с инфлуенсърката Мажу Мазали, модела Виктория Руис, а през юли в Маями бе засечен с венецуелската красавица Изабела Ладера.