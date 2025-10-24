И дилията на Дейвид и Виктория Бекъм в Котсуолд може да бъде нарушена заради частен плаж в имението на двойката.

Откритието дошло не в резултат на проверка, съобщава „Сън“. По време на непринудена сцена от документалния филм на Netflix „Виктория Бекъм“ зрителите забелязали на заден план ивица бял пясък. Това рязко контрастирало със зеления пейзаж на региона. Бдителни съседи сметнали това като потенциално нарушение на градоустройствените разпоредби. Съгласно издадените разрешителни на семейство Бекъм е позволено да изградят декоративно езеро, но то трябва да е интегрирано в естествената среда с поляни с диви цветя и местни дървета, без крайбрежни елементи или изкуствени намеси.

„Това е елемент извън контекста и неуважителен към тези, които спазват правилата“, каза местен източник пред „Сън“.

В отговор на оплакванията Общинският съвет на Западен Оксфордшир потвърди, че е получил официална жалба. Близък до семейство Бекъм увери и че всички работи, извършени по имота, отговарят на условията, предварително одобрени от местните власти.