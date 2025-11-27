С ръбската тенисистка Олга Данилович мина по червения килим редом до гаджето си – вратаря на Атлетико (Мадрид) Ян Облак.

Словенецът беше сред звездите на церемонията по връчването на годишните награди на „Марка“. Той получи приза „Самора“, който се дава на играча с най-малко допуснати среден брой голове на мач в Ла Лига.

Облак спечели за шести път. Нещо, което никой друг вратар не е успявал от 1988-а насам, откогато се връчва призът.

„Продължаваме да броим. Толкова се гордея с теб“, написа 24-годишната Данилович, която завърши 2025-а като №67 в света. Тя и Ян, на 32 г., разкриха любовта си по време на „Ролан Гарос“ през лятото на 2023-та.

182-сантиметровата Олга е дъщеря на бившия баскетболист от НБА Предраг Данилович (54) и спортната журналистка Светлана Радошевич. Преди Ян тя имаше и друго гадже от света на спорта. Това беше сръбският баскетболен национал Богдан Богданович.