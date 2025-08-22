Т рансферът на Кевин Трап във ФК Париж бе една от изненадите на летния пазар.

След шест незабравими години в Айнтрахт (Фр), с който спечели Лига Европа през 2022 г., вратарят реши да облече екипа на тим, който ще играе в елита на Франция след 46-годишно отсъствие. Оказа се обаче, че бившият национал на Германия си е направил добре сметката за избора на нов отбор.

Съпругата на Трап – бразилският модел Изабел Гулар, живее в Париж. Според френските медии именно 40-годишната красавица е била решаващият фактор за преминаването на стража в новака в Лига 1. Освен това мажоритарен собственик на клуба е семейство Арно, които притежават известната модна къща Louis Vuitton. За да подсили отбора, Трап получил атрактивна оферта, пишат във Франция. В края на кариерата си той може да стане едно от рекламните лица на модната компания.

Иначе 35-годишният вратар вече има опит в Лига 1. От 2015 до 2019 г. той игра за ПСЖ, с който стана шампион два пъти и спечели още няколко трофея на местно ниво.