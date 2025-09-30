Н астоящата и последните две приятелки на Григор Димитров се събраха в Милано за Седмицата на модата. Актрисата Ейса Гонсалес първо посети ревюто на „Прада“ заедно с тенис звездата ни, а после изгледа от първия ред и дефилето в памет на Джорджо Армани.

Последната колекция, върху която лично е работил Джорджо Армани, починал на 4 септември на 91 г., бе показана в Пинакотека Брера. Още дворът на картинната галерия създаде специална атмосфера за гостите, защото бе осветен от стотици фенери в чест на Крал Джорджо. Шоуто, планирано като честване на 50-годишнината на модната къща „Армани“, се превърна в почит към покойния дизайнер. О първия ред, наред с Ричард Гиър, Кейт Бланшет, Самюъл Джексън и Глен Клоуз, дефилиращите модели гледаше и 35-годишната Ейса. Този път тя не бе придружена от Гришо, а от актрисата и легендарен бивш модел Мариса Беренсон, както и от английската тв звезда Джеймс Нортън.

„Майка ми беше модел през 60-те и 70-те години в Мексико и нещо, което винаги е било най-голямата й мечта, е било да бъда жена на „Армани“ – за мен тя е била олицетворение на заета, общителна, умна и проницателна. Имахме ритуал да купуваме „Вог“, да преглеждаме страниците и да мечтаем какво би било да си в тези дрехи. В онази епоха всичко беше невероятно женствено и нямаше място за една жена да бъде нещо като мъжкарана. Срещнах самия Армани няколко пъти. На партито на „Венити Феър“ той се приближи до мен и това беше много смислен момент в живота ми. Бях много млада и в свят, където понякога е доста трудно, той беше хуманен и ме накара да се чувствам видяна. Това беше огромен момент за мен. И той винаги, знаете ли, ми даваше рокли и дрехи за събития. И затова той винаги ме караше да се чувствам възприемана като жена и особено като емигрантка“, разказа Гонсалес.

Покани за представянето на колекцията пролет/лято 2026 на Армани имаше и Лолита Османова, с която Димитров ходеше между 2020 и 2022 г. Рускинята дойде с майка си Карина, която е с арменски корени. В Милано с тях пристигнаха също бащата олигарх на Лолита – Елдар Османов, както и 20 г. по-малката й сестра Саломея.

Румънската актриса и модел Мадалина Геня, която над 20 г. живее в Милано, украси ревюто на „Трусарди“. 38-годишната изкусителка имаше страстна връзка с Гришо между 2023 и пролетта на 2004 година.