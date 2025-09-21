С ексапилната британска голфърка Чарли Хъл разкри специалната молба, която е получила от Доналд Тръмп, след като е присъствала на държавния банкет.

№5 в световната ранглиста бе един от специалните гости по време на вечерята, дадена в чест на президента на САЩ в замъка Уиндзор. 29-годишната блондинка сподели, че Тръмп я е поканил да играят голф заедно.

„Говорих с него и той ме покани да играем. Миналата година той се свърза с моя агент и искаше да играем, но тогава заминавах на почивка. Говорихме за това и наистина ще се опитаме да уредим един мач преди края на годината, което ще бъде доста готино. Той е прекрасен човек и наистина се разбирахме с него. Очаквам с нетърпение да играя голф с него. Говорихме за голф, той познава няколко играчи“, заяви Хъл пред BBC Radio 5 Live.

Голфърката, която спечели шампионата на Kroger Queen City през уикенда, е голям поддръжник на Тръмп.