З ащитникът на ЦСКА Иван Турицов (26) заведе гаджето си Ева Хайдутова в Париж.

В града на любовта двамата отпразнуваха 27-ия рожден ден на красавицата. Националът се бе постарал и организира романтична вечеря.

Турицов и дамата на сърцето му се наслаждаваха на изискана обстановка и вкусна храна в италиански ресторант с гледка към Айфеловата кула. След това влюбените се разходиха около най-голямата забележителност в столицата на Франция. Иван и Ева са заедно от лятото на 2024-та. Те дълго време криха връзката си, като се показаха заедно за първи път в края на миналата година. Тогава десният бек и мацката му отпразнуваха коледните и новогодишните празници в Дубай и Абу Даби.

През лятото пък разпускаха на Майорка. Близки до футболиста разкриха, че и сега той смята да изненада гаджето си с ваканция на екзотична дестинация.