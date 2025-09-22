Б ившият паралимпиец Оскар Писториус иска да се ожени и да има деца от новото си гадже 12 години след като уби модела Рийва Стинкамп.

От края на 2024-та 38-годишният атлет с ампутирани крака има връзка със семейната приятелка Рита Грейлинг. Двамата започнаха романса си малко след като южноафриканецът бе освободен условно от затвора. Източници на „Дейли мейл“ разкриха, че чувствата между Писториус и Рита са много силни и обмислят да направят следващата стъпка в отношенията им – да си имат деца.

Те са били забелязани да обядват в заведение „Богиня“, намиращо се в едно от най-богатите предградия на Южна Африка, като през цялото време са се държали за ръце и са се гледали влюбено.

Любопитното е, че Грейлинг прилича изключително много на Стинкамп, която 6-кратният шампион от паралимпийски игри застреля с 4 куршума на Свети Валентин през 2013-а, а след това се оправда, че я е помислил за крадец в дома им.