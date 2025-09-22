Д жейми Варди и съпругата му Ребека наблягат на уроците по италиански след преминаването на нападателя в Кремонезе.

Сред задачите на даскала е да запознае англичанина и с местните псувни. „Сън“ дори цитира свой източник, който твърди: „Джейми и Беки вече обожават италианския начин на живот и правят всичко възможно, за да се впишат безпроблемно. Ходят на уроци, а той вече е запознат с някои от по-цветистите псувни. Всъщност той знае много псувни на много езици – като истински полиглот е в това отношение.“

38-годишният Варди напусна Лестър след 13 сезона и 496 мача за „лисиците“. В Англия първоначално смятаха, че той ще живее сам в Италия, а съпругата му ще остане на Острова с петте деца. Вече обаче е ясно, че всички ще бъдат заедно и ще обитават къща за 2,5 милиона евро на бреговете на езерото Гарда.