Ноа изненада любимата си с пръстен навръх 16-я й рожден ден. Венецуела (вляво) има силна връзка с майка си.

Д ъщерята на боксовата звезда Тайсън Фюри – Венецуела, стяга сватба. Тя получи предложение за брак от приятеля си Ноа Прайс навръх партито за 16-ия й рожден ден на 27 септември. „Опитвам се да резервирам всичко за май или юни, но не знам още кога точно ще е“, призна момичето в разговор с фенове в Инстаграм.

На въпроса дали ще се изнесе от къщата на родителите си Тайсън (37) и Парис, която наскоро навърши 36 г., щерката обясни: „Не, ще бъда в дома на майка си и баща си, докато се омъжа“.

Парис наскоро говори пред „Сън“ за отношението си към годежа на невръстната Венецуела. „Сгодих се на 17, така че съм наистина доволна, въпреки че чувствам, че е млада. Аз самата не бих променила нищо. Така че, ако това е, което иска да направи, тогава аз и баща й я подкрепяме на 100 процента“, заяви г-жа Фюри, която дари мъжа си със 7 деца, а общото им състояние е 70 млн. паунда.

Тя смята, че Тайсън ще „избухне в сълзи“, когато отведе Венецуела до олтара и че церемонията ще е малка.