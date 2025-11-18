Г оденицата на звездата на Реал (Мадрид) Винисиус – Вирджиния Фонсека, разкри, че футболистът я е ухажвал с месеци.

ТВ звездата направи и сравнения с предишната си любов – певеца Зе Фелипе, с когото имат три деца.

„И Зе, и аз сме много интензивни. Когато започнахме, всичко се случи много бързо - преди да се усетя, бях бременна, вече бях омъжена. Не преминахме през този етап на срещи. Сега, с Вини, преживявам това. Този етап на срещи беше и все още е всичко за мен! Говорихме си месеци наред, преди да се видим лично и да започнем да се срещаме... И сега се наслаждаваме спокойно на този етап от връзката ни. Звъним си, говорим си по цял ден в WhatsApp“, сподели Вирджиния.