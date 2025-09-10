Ч аровната Ева Янева беше включена в изложба с голям заряд.

Бившата волейболистка още през 2023-та беше нарисувана от художника Грегори Бербен. 40-годишната българка стана третият човек за пример, който той изобрази на платно като част от проекта „Истории от живота“. Двамата се познават от родния му Кан, където тя играеше за местния тим.

Грегори обясни и защо е избрал Ева за свой модел. „Победи рака и продължи да трупа титли“, написа тогава творецът.

Тази година той и негов приятел художник направиха изложба, която обикаля различни градове във Франция, а от 16 септември до 31 октомври ще бъде изложена в галерия в град Сен Рафаел на Лазурния бряг.

Янева дълги години беше капитан на националния отбор по волейбол, а през май 2024-та сложи край на професионалната си кариера, която продължи 22 години. През 2013-а Ева поведе битка с рак на яйчниците, през която премина успешно и не само остана в спорта, а игра на най-високо ниво.