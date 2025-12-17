В ратарят Лий Никълс изпрати незабравим 13 декември.

33-годишният играч беше принуден да тича по екип и джапанки от терена към родилното. Докато играеше за Хъдърсфийлд срещу Уигън (1:1) в поредния кръг на Първа лига, той получи обаждане, че съпругата му Наташа е приета в болница и ще роди всеки момент.

Заради това и Лий нямаше никакво време да се преоблича и минути след последния съдийски сигнал се метна в личния си автомобил.

Вратарят и русокосата му половинка, която по образование е диетолог, обявиха, че ще стават родители през юни. Двамата са заедно от 2016-а, а през 2022-а вдигнаха сватба.