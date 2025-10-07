Н яма начин това да е майка му, написаха феновете на футболния вратар Шерхан Калмурза. 18-годишният казах, който пази за Кайрат Алмати срещу Реал (М) в Шампионската лига, допусна 5 гола, включително три от Килиан Мбапе, но направи най-близките си невероятно горди.

Майка му Сауле Рабаева, която заради своята младост и красота бе сбъркана със сестра на Шерхан, e продуцент. Тя бе невероятно щастлива да види сина си срещу един от най-добрите отбори в света и поздрави вратаря в социалните мрежи.

„Ти си най-добрият, сине мой! Моята гордост. Направи всичко, на което си способен. За мен ти си най-силният. Големи висоти са пред теб. Не се отказвай. Аз винаги ще вярвам в теб“, разчувства се Сауле, която умира да се снима за своите 40 000 последователи в Инстаграм.

„Майката изглежда толкова млада - като 20-годишна, а синът й е на 18“, коментираха почитателите. При дебюта си в Шампионската лига срещу Спортинг Калмурза стана третият най-млад вратар в историята. Въпреки че допусна 9 гола в двата си европейски мача, младокът направи 11 спасявания, третото най-добро постижение на страж в турнира досега. На 21 октомври Кайрат най-накрая ще е фаворит срещу кипърския Пафос.