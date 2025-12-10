А нглийският национал Айвън Тони бе арестуван от полицията, след като участва в сбиване в Лондон.

Според информацията нападателят на Ал Ахли разпускал в известен бар в Сохо, където бил разпознат от фенове. Един от тях го хванал за врата в опит да си направи селфи. Това хич не се харесало на футболиста, който му изкрещял да се маха. После му нанесъл удар с глава в лицето. След инцидента Тони е изведен с белезници от заведението. От Бърза помощ пък изпратили линейка за пострадалия. Прегледани са трима души, а предполагаемата жертва е настанен в местна болница. Негов приятел твърди, че е с наранявания на лицето и счупен нос. Също така има и фрактура на безименния пръст. Предполага се, че Тони е реагирал по този начин, тъй като помислил, че ще го окрадат. Преди време името на играча бе замесено в друг скандал. През 2023 г. правата му бяха спрени за известно време от футболната асоциация, след като стана ясно, че е залагал на мачове. Миналата година голаджията премина от Брентфорд в Ал Ахли за сумата от 42 млн. евро. Седмичното му възнаграждение в клуба от Саудитска Арабия възлиза на фантастичния половин милион евро.