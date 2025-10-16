Н ападателят на Реал Ендрик намери утеха от слабия сезон в прегръдките на съпругата си Габриели насред пясъците на Мароко.

Младото семейство намери време за усамотение, след като 19-годишният играч не попадна в състава на Бразилия за контролите с Южна Корея (5:0) и Япония (2:3). Двамата влюбени отлетяха за Мароко, където се насладиха един на друг. Те се качиха на камили в Сахара, показаха се и от палатка – той изцяло в бяло, тя – в черно.

„Обичам това място“, написа русата Габриели, която е с 5 години по-голяма от съпруга си. Двамата сключиха граждански брак още миналата година, малко след като той навърши 18 на 21 юли. Това лято пък се врекоха и пред Бога в родната си Бразилия.

Заради любовта си към таланта мацката отнесе много критики. Обвинена беше, че е златотърсачка и е с него заради парите и славата. Нито тя, нито той обърнаха внимание и напук на всички постоянно демонстрират колко много се обичат.

Хубавицата е с любимия си в Мадрид и му е вярна опора в трудните дни. Той така и не успя да блесне в първия си сезон на „Бернабеу“ под ръководството на Карло Анчелоти, който сега е селекционер на Бразилия. Последният му мач с Реал беше през май срещу Севиля, когато се контузи и пропусна световното клубно първенство, а също и шанса да се докаже пред новия треньор Шаби Алонсо. „Конкуренцията на неговия пост е ожесточена. Но и неговото време ще дойде“, заяви специалистът за Ендрик точно преди паузата за националните отбори.

Съотборникът на младока в Реал – Едер Милитао, също имаше трудни дни, но вече влезе в ритъм. Той пребори тежката контузия, която го измъчваше дълго време, с помощта на любимата си Таина Кастро. „Ако не беше тя, може бих щях да сложа край на кариерата си“, призна защитникът, който този сезон записа 6 мача в Ла Лига, игра и за Бразилия срещу Южна Корея.

Пищната хубавица, която това лято вдигна сватба с Едер и смени фамилията си, също има какво да покаже с топка в краката. Таина, която е майка на две деца от връзката си с друг защитник – Лео Перейра от Фламенго, демонстрира завидни умения на плажа.