С неочакван проблем се сблъска асът на Челси Коул Палмър.

Английският национал иска да впише като търговска марка специфичното си празнуване след отбелязване на гол. В такива моменти нападателят скръства зиморничаво ръце около тялото си и имитира треперене. Този жест, станал известен като „Студеният Палмър“, играчът реши да регистрира и после да го използва за различни стоки като тоалетни принадлежности и дрехи. В заявлението си обаче Палмър иска също така правна защита и за алкохолни напитки.

На регистрацията на марката обаче се противопостави известна винарна в района на Бордо, Франция. Имението Шато Палмър е основано през 1814 г. от британския офицер Чарлз Палмър. Той придобива имота, известен тогава като Шато дьо Гаск, и го преименува на свое име. Делото по спора е заведено в Института по интелектуална собственост, който ще се произнесе относно потенциален конфликт, след като изслуша и двете страни и анализира представената документация. Коул Палмър премина в Челси от Манчестър Сити срещу 46 млн. евро и бързо си извоюва статута на звезда при „сините“ от Лондон.