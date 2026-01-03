Diema Sport

18:00 Лига 1, Монако - Лион

22:00 Баскетбол, Лига Ендеса: Рио Бреоган - Уникаха

 

Diema Sport 2

14:30 Висша лига, Астън Вила - Нотингам Ф

17:00 Висша лига, Брайтън - Бърнли

19:30 Висша лига, Борнемут - Арсенал

02:00 НБА, Маями Хийт - Минесота Тимбъруулвс

 

Diema Sport 3

17:00 Висша лига, Уулвърхямптън - Уест Хям

20:00 Лига 1, Ница - Страсбург

22:05 Лига 1, Лил - Рен

 

Nova Sport

19:00 Баскетбол, Лига Ендеса: Ховентут - Тенерифе

21:00 Баскетбол, Лига Ендеса: Гран Канария - Мурсия

 

Ring.BG

14:30 Висша лига, Селтик - Рейнджърс

17:00 Висша лига, Дънди Юн – Дънди

20:00 Примейра лига, Бенфика – Ещорил

 

Eurosport

10:45 Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Кранска гора, първи манш, гигантски слалом, жени

12:50 Северна комбинация, Световна купа в Шьонах, малка шанца, мъже

13:55 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, втори манш, гигантски слалом, жени

15:15 Ски скокове, Четирите шанци в Инсбрук, мъже, квалификация

16:40 Северна комбинация, Световна купа в Шьонах, ски бягане на 10 км, мъже

 

Eurosport 2

11:50 Северна комбинация, Световна купа в Шьонах, малка шанца, жени

13:10 Ски бягане, Тур дьо ски във Вал ди Фиеме, спринт, мъже и жени, квалификация

15:30 Ски бягане, Тур дьо ски във Вал ди Фиеме, спринт, мъже и жени

 

Max Sport 1

18:00 Купа на Африканските нации, Сенегал - Судан

21:00 Купа на Африканските нации, Мали – Тунис

 

Max Sport 2

07:30 Тенис, United Cup, Австралия

19:00 Волейбол, Серия А1: Тренто - Лубе Чивитанова

22:30 НХЛ, Едмънтън Ойлърс - Филаделфия Флайърс

 

Max Sport 3

13:30 Серия А, Комо – Удинезе

16:00 Серия А, Сасуоло – Парма

19:00 Серия А, Ювентус – Лече

21:45 Серия А, Аталанта – Рома

 

Max Sport 4

15:00 Ла Лига, Селта - Валенсия

17:15 Ла Лига, Осасуна - Атлетико (М)

19:30 Ла Лига, Елче - Виляреал

22:00 Ла Лига, Еспаньол – Барселона

