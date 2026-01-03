Diema Sport
18:00 Лига 1, Монако - Лион
22:00 Баскетбол, Лига Ендеса: Рио Бреоган - Уникаха
Diema Sport 2
14:30 Висша лига, Астън Вила - Нотингам Ф
17:00 Висша лига, Брайтън - Бърнли
19:30 Висша лига, Борнемут - Арсенал
02:00 НБА, Маями Хийт - Минесота Тимбъруулвс
Diema Sport 3
17:00 Висша лига, Уулвърхямптън - Уест Хям
20:00 Лига 1, Ница - Страсбург
22:05 Лига 1, Лил - Рен
Nova Sport
19:00 Баскетбол, Лига Ендеса: Ховентут - Тенерифе
21:00 Баскетбол, Лига Ендеса: Гран Канария - Мурсия
Ring.BG
14:30 Висша лига, Селтик - Рейнджърс
17:00 Висша лига, Дънди Юн – Дънди
20:00 Примейра лига, Бенфика – Ещорил
Eurosport
10:45 Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Кранска гора, първи манш, гигантски слалом, жени
12:50 Северна комбинация, Световна купа в Шьонах, малка шанца, мъже
13:55 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, втори манш, гигантски слалом, жени
15:15 Ски скокове, Четирите шанци в Инсбрук, мъже, квалификация
16:40 Северна комбинация, Световна купа в Шьонах, ски бягане на 10 км, мъже
Eurosport 2
11:50 Северна комбинация, Световна купа в Шьонах, малка шанца, жени
13:10 Ски бягане, Тур дьо ски във Вал ди Фиеме, спринт, мъже и жени, квалификация
15:30 Ски бягане, Тур дьо ски във Вал ди Фиеме, спринт, мъже и жени
Max Sport 1
18:00 Купа на Африканските нации, Сенегал - Судан
21:00 Купа на Африканските нации, Мали – Тунис
Max Sport 2
07:30 Тенис, United Cup, Австралия
19:00 Волейбол, Серия А1: Тренто - Лубе Чивитанова
22:30 НХЛ, Едмънтън Ойлърс - Филаделфия Флайърс
Max Sport 3
13:30 Серия А, Комо – Удинезе
16:00 Серия А, Сасуоло – Парма
19:00 Серия А, Ювентус – Лече
21:45 Серия А, Аталанта – Рома
Max Sport 4
15:00 Ла Лига, Селта - Валенсия
17:15 Ла Лига, Осасуна - Атлетико (М)
19:30 Ла Лига, Елче - Виляреал
22:00 Ла Лига, Еспаньол – Барселона