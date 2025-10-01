Diema Sport
19:00 Обзор на кръга във Втора лига
20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол
Diema Sport 2
22:00 КПР – Оксфорд, Чемпиъншип
Diema Sport 3
13:00 Висел Кобе - Мелбърн Сити, Елитна Шампионска лига на Азия
15:15 Шанхай Шенхуа – Улсан, Елитна Шампионска лига на Азия
17:30 Специално от Бундеслигата
18:00 Бундеслига Токшоу
21:00 Поверително от Формула 1
Nova Sport
13:00 Лайън Сити – Селангор, Шампионска лига на Азия 2
16:15 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол
16:45 Истиклол – Гоа, Шампионска лига на Азия 2
19:00 Естеглал – Мухарак, Шампионска лига на Азия 2
21:15 Ал Завра - Ал Насър, Шампионска лига на Азия 2
MAX Sport 1
09:00 Тенис, ATP 500: Пекин, финал
13:30 Тенис, ATP 1000: Шанхай
21:00 Баскетбол, Евролига: АСВЕЛ - Валенсия
MAX Sport 2
07:30 Тенис, ATP 1000: Шанхай
19:30 Баскетбол, Еврокупа: Паниониос – Кемниц
04:00 НХЛ: Калгари Флeймс - Ванкувър Кенъкс
MAX Sport 3
07:30 Тенис, ATP 1000: Шанхай
20:45 Баскетбол, Евролига: Фенербахче - Париж
MAX Sport 4
20:30 Баскетбол, Евролига: Монако - Жалгирис
bTV Action
19:45 Юнион Сен Жилоа – Нюкасъл, Шампионска лига
22:00 Барселона – ПСЖ, Шампионска лига
00:30 Репортажи на мачовете от Шампионската лига
RING
19:45 Карабах – Копенхаген, Шампионска лига
22:00 Виляреал – Ювентус, Шампионска лига
EUROSPORT
15:00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, втори етап, мъже
EUROSPORT 2
19:45 Спийдуей: Купа на нациите в Торун, полуфинал