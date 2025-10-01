Diema Sport

19:00 Обзор на кръга във Втора лига

20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол

Diema Sport 2

22:00 КПР – Оксфорд, Чемпиъншип

Diema Sport 3

13:00 Висел Кобе - Мелбърн Сити, Елитна Шампионска лига на Азия

15:15 Шанхай Шенхуа – Улсан, Елитна Шампионска лига на Азия

17:30 Специално от Бундеслигата

18:00 Бундеслига Токшоу

21:00 Поверително от Формула 1

Nova Sport

13:00 Лайън Сити – Селангор, Шампионска лига на Азия 2

16:15 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол

16:45 Истиклол – Гоа, Шампионска лига на Азия 2

19:00 Естеглал – Мухарак, Шампионска лига на Азия 2

21:15 Ал Завра - Ал Насър, Шампионска лига на Азия 2

MAX Sport 1

09:00 Тенис, ATP 500: Пекин, финал

13:30 Тенис, ATP 1000: Шанхай

21:00 Баскетбол, Евролига: АСВЕЛ - Валенсия

MAX Sport 2

07:30 Тенис, ATP 1000: Шанхай

19:30 Баскетбол, Еврокупа: Паниониос – Кемниц

04:00 НХЛ: Калгари Флeймс - Ванкувър Кенъкс

MAX Sport 3

07:30 Тенис, ATP 1000: Шанхай

20:45 Баскетбол, Евролига: Фенербахче - Париж

MAX Sport 4

20:30 Баскетбол, Евролига: Монако - Жалгирис

bTV Action

19:45 Юнион Сен Жилоа – Нюкасъл, Шампионска лига

22:00 Барселона – ПСЖ, Шампионска лига

00:30 Репортажи на мачовете от Шампионската лига

RING

19:45 Карабах – Копенхаген, Шампионска лига

22:00 Виляреал – Ювентус, Шампионска лига

EUROSPORT

15:00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, втори етап, мъже

EUROSPORT 2

19:45 Спийдуей: Купа на нациите в Торун, полуфинал

тв спорт програма